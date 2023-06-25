Advance: у Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном наступлении Фото: Александр КОЦ

После слов украинского президента Владимира Зеленского о медленном наступлении ВСУ, у Киева и НАТО осталось два варианта - поставка новых вооружений либо присоединение к западному военному блоку. Об этом сообщает издание Advance.

"Киев требует, чтобы ему немедленно поставили еще больше вооружение. Кроме того, рассматривается идея вступления Украины в НАТО по какой-нибудь ускоренной процедуре", - сообщается в статье.

В издании говорится, что сейчас идут попытки втащить Украину в НАТО в обход установленных правил. И такие предложения появились после слов Зеленского о медленном наступлении украинских войск.

Кроме того, автор статьи напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о том, что члены НАТО и Лондон поддерживают план ускоренного вступления Киева в Североатлантический альянс. При этом в издании говорится, что если эта идея возьмет верх, то может возникнуть эскалация вооруженного конфликта.

Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч сообщил, что потери украинских военных при наступлении ВСУ будут важным уроком для американцев.