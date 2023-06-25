Иосиф Пригожин впервые прокомментировал волну мемов после ситуации с ЧВК «Вагнер»: «Я словно находился в фильме ужасов»

Иосиф Пригожин заявил, что с пониманием относится к мемам с ним после ситуации с ЧВК «Вагнер» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, однофамилец бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, прокомментировал KP.RU события с военным мятежом и волной негативных отзывов, связанных со сходством фамилий, в свой адрес.

Иосиф Пригожин отметил, что, как и большинству россиян, вчера было совсем не до смеха.

«Конечно, я читал новости. Но поверить в то, что происходило, было невозможно», - откровенно сказал продюсер.

Он подчеркнул, что находился, словно в каком-то фильме ужасов.

По словам продюсера, ему было страшно за будущее страны и детей. Не только за себя, но и за другие семьи.

Кроме того, в соцсетях продюсера было оставлено множество гневных и возмущенных комментариев, касающихся ситуации с ЧВК "Вагнер".

Люди писали: «Верни Ростов!», «Хватит гнать на Шойгу!», «Не ожидали от тебя, Йося», «Это что, прогрев к новой песне Валерии?!», «Иосиф, иди до конца! Валерия - первая леди!».

Однако, Иосиф Пригожин с иронией отметил, что "плох тот солдат, который не мечтает стать генералом". Он добавил, что "Валерия не планировала и не планирует стать первой леди страны".

Относительно своей фамилии продюсер заявил, что ему нравится его фамилия и не хотелось бы с ней расставаться.

«Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (первая часть - фамилия Валерии - прим.). Может, хоть это мне немного поможет..?».

По его мнению, подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние и разряжают новостной фон.