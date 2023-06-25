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25 июня 2023 9:46

Иосиф Пригожин хочет сменить фамилию после военного мятежа ЧВК "Вагнер": продюсер объяснил свое решение

Иосиф Пригожин планирует сменить фамилию после военного мятежа ЧВК "Вагнер"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Иосиф Пригожин подумывает взять фамилию жены

Иосиф Пригожин подумывает взять фамилию жены

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иосифа Пригожина в свете вчерашних событий не просклонял только ленивый. «Верни Ростов!», «Хватит гнать на Шойгу!», «Не ожидали от тебя, Йося», «Это что, прогрев к новой песне Валерии?!», «Иосиф, иди до конца! Валерия - первая леди!», - такими комментариями соцсети продюсера буквально кишат. А сколько еще «добряков» написало в личку…

- У меня в записной книжке 9 тысяч номеров. Можете представить, какое количество мемов мне пришло? - рассказал Пригожин сайту KP.RU. - Что тут можно сказать? Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но Валерия не планировала и не планирует стать первой леди страны, за это я могу поручиться.

По словам продюсера, к юмору он относится с пониманием, но на вчерашнюю ситуацию до сих пор не знает, как реагировать.

Иосифа Пригожина завалили комментариями

Иосифа Пригожина завалили комментариями

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А вы знаете? Как бы вы это восприняли? - продолжил муж Валерии. - К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее. Знаете, есть у нас такая национальная особенность, когда в тяжелый момент включается чувство юмора. Я тоже человек из индустрии развлечений и хорошо понимаю, что подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние, как-то разряжают новостной фон.

А если серьезно, продюсеру, как и большинству россиян, вчера было совсем не до смеха.

- Конечно, я читал новости. Но поверить в то, что происходило, было невозможно, - признался Иосиф Пригожин. - Я словно находился в каком-то фильме ужасов. Было страшно за наше будущее, за будущее наших детей. Не только за себя, но и за другие семьи. И знаете, что я думаю? Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (первая часть - фамилия Валерии. - Ред.). Может, хоть это мне немного поможет..?

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