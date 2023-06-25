Иосиф Пригожин хочет сменить фамилию после военного мятежа ЧВК "Вагнер": продюсер объяснил свое решение

Иосиф Пригожин подумывает взять фамилию жены Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иосифа Пригожина в свете вчерашних событий не просклонял только ленивый. «Верни Ростов!», «Хватит гнать на Шойгу!», «Не ожидали от тебя, Йося», «Это что, прогрев к новой песне Валерии?!», «Иосиф, иди до конца! Валерия - первая леди!», - такими комментариями соцсети продюсера буквально кишат. А сколько еще «добряков» написало в личку…

- У меня в записной книжке 9 тысяч номеров. Можете представить, какое количество мемов мне пришло? - рассказал Пригожин сайту KP.RU. - Что тут можно сказать? Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но Валерия не планировала и не планирует стать первой леди страны, за это я могу поручиться.

По словам продюсера, к юмору он относится с пониманием, но на вчерашнюю ситуацию до сих пор не знает, как реагировать.

Иосифа Пригожина завалили комментариями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А вы знаете? Как бы вы это восприняли? - продолжил муж Валерии. - К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее. Знаете, есть у нас такая национальная особенность, когда в тяжелый момент включается чувство юмора. Я тоже человек из индустрии развлечений и хорошо понимаю, что подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние, как-то разряжают новостной фон.

А если серьезно, продюсеру, как и большинству россиян, вчера было совсем не до смеха.

- Конечно, я читал новости. Но поверить в то, что происходило, было невозможно, - признался Иосиф Пригожин. - Я словно находился в каком-то фильме ужасов. Было страшно за наше будущее, за будущее наших детей. Не только за себя, но и за другие семьи. И знаете, что я думаю? Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (первая часть - фамилия Валерии. - Ред.). Может, хоть это мне немного поможет..?

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