Алаудинов сообщил о возвращении бойцов «Ахмата» в зону СВО Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие специального подразделения «Ахмат» покидают Ростов-на-Дону и Ростовскую область, куда приезжали для подавления вооружённого мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Так как конфликт удалось решить дипломатически - спецназовцы возвращаются в зону проведения спецоперации. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на командира подразделения Апты Алаудинова.

«Мы "Ахмат" полностью с передовой не снимали. Были сняты только те, которых возможно было заменить другими подразделениями. На данный момент подразделения "Ахмат" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки», - заявил Алаудинов.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил бойцов «Ахмата» в Ростов-на-Дону для освобождения города от вооружённых мятежников. По словам Кадырова, отзыв части солдат подразделения не сказался негативно на удержании линии соприкосновения в зоне СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что бойцов Пригожина не станут преследовать, благодаря их значительным достижениям в зоне проведения спецоперации.