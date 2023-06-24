Песков: бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать, с учетом их заслуг на фронте

Песков заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться преследованию с учетом их заслуг в зоне СВО. Фото: REUTERS

Бойцы ЧВК «Вагнер» после урегулирования ситуации с мятежом не будут подвергнуты уголовному преследованию. Об этом заявил в субботу 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что ситуация была урегулирована без потерь. По словам представителя Кремля, бойцы частей ЧВК «Вагнер», не принявших участие в мятеже, смогут при желании подписать контракты с российским Минобороны.

«Что касается остальных бойцов - их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их подвигам», - сказал Песков.

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию событий здесь.

Позже Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частей «Вагнера» в направлении Москвы.

Отряды бойцов ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию у штаба Южного военного округа, расположенного в центре Ростова-на-Дону.