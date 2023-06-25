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НовостиПолитика25 июня 2023 11:25

Путин: «Россия чувствует себя уверенно и в состоянии реализовать все планы»

Президент также напомнил о минимальной годовой инфляции в 2,3%
Сергей КУДРИН
Путин: «Россия чувствует себя уверенно и в состоянии реализовать все планы»

Путин: «Россия чувствует себя уверенно и в состоянии реализовать все планы»

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия пребывает в состоянии уверенности, и способна решать все возникающие и уже поставленные перед ней задачи. Об этом глава государства рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», беседуя с журналистом Павлом Зарубиным.

«У нас макроэкономические показатели все в норме, <…> темпы поддерживаются, <…> у нас полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения», - заявил Путин.

Глава государства напомнил, что сейчас в России минимальная годовая инфляция, составляющая 2,3%, исторический минимум безработицы и рекордный уровень застройки. Всё это в комплексе позволит России твёрдо стоять на ногах, выполнять свои задачи, проводить специальную военную операцию поддерживать экономику и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал создать в России «экономику высоких зарплат».