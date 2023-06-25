Минобороны России заявило о десяти отражённых атаках ВСУ под Артёмовском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России сообщило о десяти попытках украинских неонацистов прорвать оборону российской армии. Все они были осуществлены под Артёмовском за последние сутки, и ни одно не увенчалось успехом. Соответствующей информацией поделился в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника», - говорится в сообщении ведомства.

Ещё четыре атаки украинской армии были отражены в районах Марьинки, Авдеевки, Красногоровки и Первомайского в Донецкой Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил, что Министерство обороны России обвинило Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер» в действиях, спровоцировавших подготовку ВСУ к атаке на Артёмовск. Вооружённый мятеж Пригожина происходил 23-24 июня 2023 года.