Генсек ООН Гутерреш обеспокоен в связи с попыткой мятежа в России

Генсек ООН Гутерреш с беспокойством следил за ситуацией вокруг попытки мятежа в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш с обеспокоенностью следил за ситуацией с попыткой мятежа в России. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генсек ООН осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации и призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и избегать дальнейшей напряженности", - сообщил Хак.

Напомним, в ночь на 24 июня глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин попытался устроить вооруженный мятеж. Причиной этому послужило то, что Минобороны РФ якобы нанесли удар по лагерю ЧВК, однако ведомство опровергло заявления Пригожина.

На протяжении всего дня 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по договоренности с президентом России Владимиром Путиным вел переговоры с Пригожиным, в итоге убедив главу ЧВК Вагнер остановить и развернуть колонны из Ростова-на-Дону.