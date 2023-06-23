Минобороны опровергло слухи о нанесении удара по лагерям ЧВК "Вагнер" Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило, что все распространяемые в соцсетях данные о якобы "нанесении МО РФ удара по лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности. Такое заявление появилось в телеграм-канале военного ведомства вечером пятницы, 23 июня 2023 года.

"Все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина заявления и видезаписи о том, что якобы нанесен удар МО РФ по тыловым лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в Министерстве обороны РФ.

Также в своем заявлении Министерство добавило, что российские военные продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.