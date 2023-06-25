МЧС: 10 человек эвакуированы из-за пожара в квартире многоэтажного дома в Королеве

В Королеве загорелась квартира в многоэтажке. Фото: скриншот группы Свао И-Москва в "ВК"

В многоэтажном жилом доме в подмосковном Королеве загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о пожаре поступил в 21:13 по московскому времени. Загорелась квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме на улице Пионерская в городе Королев.

В тушении очага возгорания привлечены 19 человек и 5 единиц техники.

10 человек были эвакуированы. Информация по пострадавшим уточняется, сообщили в МЧС. По свидетельствам очевидцев, два человека выпрыгнули из окна с большой высоты, спасаясь от пожара.

Ранее сегодня, 25 июня, пожар вспыхнул в жилом доме в подмосковном Раменском, никто из местных жителей не пострадал. Пожар был успешно потушен. Кроме того, поступали сообщения о возгорании в гаражах в Балашихе на Объездном шоссе, где площадь огня составила 162 квадратных метра. Очаг удалось локализовать менее, чем за 15 минут.