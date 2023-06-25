МЧС: Два человека погибли из-за пожара в многоэтажке в Королеве

Два человека погибли из-за пожара в многоэтажке в Королеве

Два человека погибли из-за пожара в жилом многоэтажном доме в подмосковном Королеве. Об этом рассказали KP.RU в службе МЧС.

Среди погибших - сотрудник пожарно-спасательной части №80 по городу Королев.

Пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.

Напомним, в 21:13 ГУ МЧС России по Московской области получил сигнал о пожаре в одной из многоэтажек в Королеве. Участие в тушении очага возгорания принимали 19 человек, а также 5 единиц техники.

Очевидцы сообщали, что два человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня. Всего было эвакуировано 10 человек.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что 25 июня в подмосковном Раменском случился пожар в жилом доме, никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, в Балашихе было зафиксировано сильное возгорание в гаражах, пожар был локализован менее, чем за 15 минут на площади 162 квадратных метра.