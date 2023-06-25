Друг погибшего миллиардера Хардинга отговаривал его от погружения к "Титанику"

Батискаф "Титан" покоится на дне Атлантики возле "Титаника" Фото: REUTERS

Американский предприниматель и исследователь Виктор Весково предупреждал своего друга-миллиардера британца Хэмиша Хардинга об опасности погружения на батискафе "Титан" в воды Атлантики к затонувшему "Титанику".

Однако мольбы Весково так и не были услышаны. Хардинг вместе с другими богатейшими людьми планеты, в числе которых были глава компании Ocean Gate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом и французский акванавт Поль-Анри Наржоле, всё же решили посетить место гибели лайнера "Титаник", но потонули сами. Причиной гибели по предварительным данным стала имплозия - взрыв, направленный внутрь.

"Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать. Он принял решение испытать судьбу", - сказал Весково в интервью газете The Sunday Times.

Теперь американец жалеет, что не был настойчивее и не поднял скандал, который бы не позволил Хардингу опуститься на дно к "Титанику".

Ранее сайт KP.RU рассказал о всех странностях гибели батискафа "Титан", о которой все знали, но молчали.