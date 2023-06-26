АС: Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться

Американский обозреватель заявил, что Европа не готова вступить в открытое противостояние с Россией из-за Украины. Фото: REUTERS

Европейские страны не готовы вступить в прямой конфликт с Россией из-за Украины и устали от финансирования Киева. Об этом пишет американский обозреватель Дуг Бэндоу.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», - написал Бэндоу в статье для American Conservative, рассказывая о своем общении с европейскими политиками в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

Обозреватель отметил, что только Вашингтон готов к открытому противостоянию с Россией, но предположил, что США не пойдут на такой шаг, так как он может быть сопряжен с угрозой начала ядерного конфликта.

Ранее бывший член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генсека ООН Игорь Никулин рассказал KP.RU, что будет, если Москву все же вынудят применить ядерное оружие на Украине.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».