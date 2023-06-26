В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях в ряде регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях в ближайшие дни в целом ряде регионов Европейской части России.

Как сообщил специалист, сильные дожди в период с понедельника по вторник, 26–27 июня, ожидаются в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях, а также ливни с грозой пройдут в Челябинской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

«Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», - приводит ТАСС слова синоптика.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что в Хабаровском крае, Якутии, Коми, а также Магаданской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в минувшую пятницу, 23 июня, МЧС России сообщил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров введен в семи российских регионах.