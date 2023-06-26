В МВФ заявили, что США сами создали ситуацию для поиска альтернативы доллару Фото: REUTERS

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал, что Вашингтон сам создал ситуацию, когда мир стал искать альтернативы доллару.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит», - приводит РИА Новости заявление представителя России при МВФ.

Как заявил Можина, теперь страны мира все больше стали использовать другие национальные валюты, а в первую очередь речь идет о китайском юане. Так, по его словам, такие государства, как Саудовская Аравия, Иран и Бразилия уже ведут внешнюю торговлю в этой валюте как с Китаем, так и с другими странами.

Можин также заявил об обеспокоенности американских граждан судьбой доллара на фоне стремительного начала отказа многими странами от американской валюты. По его словам, такой процесс небыстрый, однако он уже начался.

Напомним, ранее приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу заявил, что Китай заметно сократил долларовую зависимость, но на данный момент рано еще говорить об окончательном отказе от американской валюты.