Российские силы отбили более 50 атак ВСУ за неделю на Луганском направлении Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 26 июня, заявил, что за минувшую неделю военнослужащие группировки войск «Юг» отбили свыше 50 атак украинских войск на Луганском направлении.

«В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка 2 600 украинских боевиков и наемников», - приводит слова ТАСС слова подполковника.

По его словам, за минувшую неделю российские силы пресекли действия 33 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Как он отметил, почти взвод украинских войск добровольно сдался в плен.

Кроме того, Марочко заявил, что российским военным удалось уничтожить 70 единиц автомобильной техники, а также 80 различных боевых бронированных машин, поразив 34 буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

Напомним, ранее Марочко сообщил, что на Луганском направлении в украинских войсках находятся наемники из более чем 15 стран.