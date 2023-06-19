Марочко: наемники из более чем 15 стран находятся в ВСУ на Луганском направлении Фото: Shutterstock

В рядах украинских войск на Луганском направлении находятся наемники из более чем 15 стран. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что российская разведка зафиксировала присутствие иностранных боевиков на Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях на линии боевого соприкосновения.

По его словам именно на Купянском и Донецком направлениях зафиксировано наибольшее количество иностранных наемников в рядах противника.

Напомним, что недавно стало известно о первом погибшем на Украине наемнике из Финляндии. Он был на стороне ВСУ, а после его ликвидации, боевой медик призвала граждан страны отказаться от участия в боевых действиях на Украине.

Помимо этого в Варшаве всячески отвергают связь с польскими наемниками в рядах украинских войск. Власти страны просят не отождествлять их с наемниками из «Польского добровольческого корпуса».