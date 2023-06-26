Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 26 июня, заявил, что российские военные отбили все попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск», - приводит ТАСС заявления подполковника, который уточнил, что удары наносились по российским подразделениям на северо-западе и юго-западе Артемовска.

По его словам, «успешные огневые поражения по сосредоточению» украинской техники и войск нанесли российские ракетные войска, а также авиация и артиллерия. «Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», - отметил он.

Напомним, сегодня, 26 июня, Марочко также заявил, что за минувшую неделю военнослужащие группировки войск «Юг» отбили более 50 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганском направлении.