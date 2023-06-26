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НовостиЗдоровье26 июня 2023 6:46

Врач назвала правильный способ пить пиво в жару

Врач Уильямс посоветовала в жару запивать пиво водой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач назвала правильный способ пить пиво в жару

Врач назвала правильный способ пить пиво в жару

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач Зои Уильямс рекомендовала в жару есть ягоды и салаты из бобовых, а также посоветовала запивать пиво водой.

Как передает HuffPost, эксперт уточнила, что салаты из бобовых хорошо утоляют голод, а также полезны для здоровья кишечника и снабжают организм суточной дозой клетчатки, которая является питательной средой для полезных кишечных бактерий. Кроме того, источником клетчатки, доступным летом, является малина и клубника.

Уильямс также посоветовала при выходе из дома брать с собой пакетик орехов или банан, которые сохранят режим питания и помогут не испытывать чувство голода.

Врач также призвала избегать обезвоживания в жару и пить больше воды, отметив, что летом необходимо запивать водой даже кружку холодного пива, так как алкоголь усиливает обезвоживание.

Напомним, накануне президент российской пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев сообщила, что цены на пиво и сидр в России могут вырасти в скором времени до 10%.