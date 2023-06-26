Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры

Между Украиной и ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, среди которых мощи святых. Об этом в субботу, 26 июня, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, ссылаясь на директора СВР Сергея Нарышкина.

«Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», - сказано в сообщении СВР.

Уточняется, что уже была проведена опись церковного имущества, а также выделены финансы для перевозки и подготовлен транспорт. Ценности из Киево-Печерской лавры будут направлены в Европу и переданы музеям Германии, Франции, Италии, а также Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Напомним, украинские власти еще в марте текущего года потребовали от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру, обвинив монастырь в нарушении договора по использованию госимущества. Министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды.