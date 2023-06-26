Немытый пупок грозит опасными болезнями: врач объяснил какими

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Хирург Каран Раджан предупредил об опасности тех, кто не моет пупок. По мнению врача, если не уделять достаточного внимания гигиене этой части тела, то может образоваться пупочный камень – омфалолит, который, в свою очередь, ведет к инфекциям.

В разговоре с The Sun хирург пояснил, что в пупке из-за его специфической формы скапливаются волосы, жир, грязь и частички ткани.

«Все это вам не нужно. Оно плохо пахнет и может вызвать инфекции», - уточнил Раджан.

Врач рассказал, что следить за гигиеной пупка очень просто: нужно промывать его с мылом. Также, по словам Раджана, можно использовать смоченную водой ватную палочку. В то же время хирург не советует применять средства на основе спирта, так как они сушат кожу.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как часто, по мнению ученых, нужно принимать душ. Так, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов вступил в заочную полемику с британскими врачами, которые считают, что вредно принимать душ каждый день. Представитель Минздрава отметил, что такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, процитировав Гиппократа с максимой о том, что «не болеют там, где чисто».