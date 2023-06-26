Необычную рыбу с зелеными чешуей и костями поймали в акватории Владивостока

Рыбаки поймали необычную рыбу. ФОТО: vostokmedia.com

Необычный улов достался рыбакам из Владивостока. Рыбу с зелеными костями любители поудить выловили в районе поселка Де-Фриз. Подробностями поделилось издание vostokmedia.com.

Мужчины достали из моря узкую и длинную, около 75 сантиметров, рыбеху, зубы которой больше походили на зубья пилы. Ее отличает от других обитателей Японского моря зеленоватый цвет чешуи и костей, что крайне необычно даже для такого приморского города, как Владивосток.

– Это – дальневосточная стронгилура, рыба семейства саргановых, водится в Японском море. Еще ее называют «тихоокеанский сарган». У рыбы особое строение тела, она плавает, извиваясь, как змея, – рассказали заядлые рыболовы. – Ее часто со змеей путают. Саргана хорошо знают и в европейской части России, он в Черном море водится, его там часто ловят.

Мужчины, к слову, добавили, что у рыбы отличный вкус, особенно в копченом виде.

Отметим, стронгилуров еще называют толстохвостыми сарганами, входит в род лучеперых рыб семейства саргановых. В состав рода включают 14 видов, большинство из которых обитают в морских и солоноватых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Три представителя можно встретить в пресноводных водоемах Южной и Центральной Америки, Азии, Океании и Австралии. Максимальная длина тела разных видов варьируется от 26,3 до 111 сантиметров.