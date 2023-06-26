ARD: официальные переговоры по Украине могут пройти в июле 2023 года Фото: Shutterstock

Официальные переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут пройти уже в июле 2023 года. Об этом сообщили на немецком телеканале ARD, ссылаясь на источник.

По имеющимся данным, 24 июня в Копенгагене уже состоялась встреча дипломатов представителей Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, а также представителей западных стран. Она проходила в условиях «строжайшей секретности».

Также на телеканале подчеркнули, что целью этих переговоров было желание Запада заручиться поддержкой стран БРИКС. При этом все они до сих пор сохраняют нейтралитет в конфликте на Украине, а встреча дипломатов состоялась по инициативе Киева.

Ранее Владимир Мединский заявил, что в 2022 году подписание мирного соглашения между Россией и Украиной сорвалось из-за западных кураторов Киева. Он также заявил, что Запад намеренно пошел на срыв переговоров.

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