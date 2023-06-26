Путешественница из Тюмени рассказала об изменении сервиса и цен в Турции

Россиянка заявили, что отдых в Турции уже не такой бюджетный и комфортный. Фото: Вадим БЕЛЯЕВ

Жительница Тюмени посетила Турцию, а позже поделилась своими впечатлениями от поездки. Она выбирала между Турцией и Египтом, но поскольку в последнем на туриста напала акула, то девушка склонилась в пользу второго варианта, пишет «Наш город».

— Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может больше не искать его там. Цены значительно выросли. У нас был отель «все включено». Но там такое «включено», что приходилось искать, где бы поесть, — отметила тюменка Валентина.

Турция – одна из самых часто посещаемых стран мира среди российских туристов, поэтому здесь многие развлечения и еда ориентированы на русскоговорящего гостя. Каждое меню в кафе и ресторанах дублируется на русский язык. Средняя цена на обед и напиток для взрослого составляет полторы тысячи рублей на один день.

— Поскольку в отеле есть было нечего, мы покупали еду сами. На питание за 9 дней мы потратили около 40 тысяч рублей, — пожаловалась девушка.

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