ФСБ задержала двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как сообщает ФСБ, задержанные передавали украинским спецслужбам данные об обстановке на полуострове, предложив также свои услуги по съемке военных объектов, а также заявили о готовности совершить теракт.

«Установлено, что жители Ялты, 1980 и 1983 года рождения, инициативно установили сотрудничество с представителем службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове», - сказано в заявлении ЦОС ФСБ.

Было заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Напомним, сегодня, 26 июня, ФСБ задержала за госизмену жителя Приамурья, который отправлял деньги для украинских войск.

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