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НовостиПроисшествия26 июня 2023 7:11

ФСБ задержала за госизмену жителя Приамурья, отправлявшего деньги для ВСУ

Средства он направлял на закупку дронов и военной техники для украинской армии
Екатерина КОСОБОКОВА
Как уточнили в ФСБ, задержанный сделал свыше десяти переводов из своих собственных средств на покупку для украинской армии амуниции и военной техники.

Как уточнили в ФСБ, задержанный сделал свыше десяти переводов из своих собственных средств на покупку для украинской армии амуниции и военной техники.

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Львовской области, который проживает в Амурской области. По данным ведомства, он отправлял деньги на закупку беспилотников и военной техники для Вооруженных сил Украины.

В отношении задержанного завели уголовное дело о госизмене, уточнили в ФСБ.

Как уточнили в ФСБ, задержанный сделал свыше десяти переводов из своих собственных средств на покупку для украинской армии дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники. Таким образом, его деятельность была направлена против безопасности России, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Хабаровского края, который перевел криптовалюту на закупку оружия для Вооруженных сил Украины. В отношении мужчины завели дело о госизмене.

Ранее ФСБ также задержала в Саранске уроженку Украины, которую обвиняют в государственной измене в интересах СБУ. Женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках российской службы безопасности, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что за госизмену в России теперь будут давать пожизненный срок.