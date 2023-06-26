Сальдо опроверг, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра

Сальдо опроверг вбросы о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра Фото: из Telegram-канала Владимира Сальдо

Информация о том, что Вооруженные силы Украины закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом — очередные вбросы Киева, которые не соответствуют действительности. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

— Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке, — говорится в сообщении.

Он также не исключил, что ВСУ будут продолжать посылать своих бойцов «на убой», поскольку всех и ждет одна и та же учесть. По его словам, российские войска на позициях полны решимости и мужества, чтобы уничтожить любое количество врагов.

Сальдо подчеркнул, что на фоне постоянных неудач, киевская пропаганда усиливает поток различной дезинформации, поэтому гражданам стоит доверять только проверенным источникам.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что Украина показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией. При этом он добавил, что любые провокации Киева не способны на ход спецоперации.

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