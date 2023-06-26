Минобороны Германии: Берлин намерен разместить в Литве еще 4 тысячи военных

Минобороны ФРГ: Германия намерена разместить в Литве еще 4 тысячи военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 26 июня, заявил, что ФРГ готова разместить в Литве на долгий срок еще 4 тысячи военных. Сделать это необходимо для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, уточнил глава Минобороны Германии.

«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», - цитирует Писториуса агентство DPA.

В Минобороны отметили, что немецкие военнослужащие помогут в организации в Литве необходимой инфраструктуры для пребывания там солдат. Кроме того, планируется, что они будут принимать участие в учениях.

Ранее сообщалось о планах ФРГ направить в Литву дополнительно 500 военных, чтобы усилить восточный фланг НАТО. Тогда отмечалось, что такая мера Германии может создать базу для более масштабного решения лидеров стран Североатлантического альянса по расширению присутствия сил альянса в Восточной Европе.

Напомним, в апреле этого года новым членом НАТО стала Финляндия. Вступление данного государства в Североатлантический альянс официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал дополнительной угрозой для России.