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НовостиПолитика5 апреля 2023 9:52

Песков считает угрозой для России вступление Финляндии в НАТО

Это событие не вносит вклад в укрепление стабильности и безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков считает угрозой для России вступление Финляндии в НАТО

Песков считает угрозой для России вступление Финляндии в НАТО

Фото: ТАСС

Вступление Финляндии в НАТО представляет для России дополнительную угрозу, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте. Оно создает для РФ дополнительную угрозу», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Москва будет принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности после вступления Финляндии в НАТО, подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО станет новым обострением ситуации, и российская страна считает расширение альянса посягательством на ее безопасность.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала втягивание стран Северной Европы в НАТО завершением эры безопасности региона.

Напомним, накануне Финляндия официально стала членом НАТО. Сайт KP.RU разбирался, к чему это приведет.