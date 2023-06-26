46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская певица Елена Ваенга опубликовала фото, на котором можно увидеть ее естественный вид без макияжа.

46-летняя звезда шансона вложила в свои соцсети несколько фотографий со своей семьей, проводящей отпуск в Краснодарском крае. На размещенных снимках Ваенга предстала в летнем голубом платье с акцентом выше талии, а дополнено все это было меховыми босоножками и массивными серьгами круглой формы.

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа Фото: из соцсетей

При этом на лице певицы не видно ни грамма косметики, а ее волосы были собраны в небрежный пучок.

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа Фото: из соцсетей

Напомним, ранее Ваенга порадовала поклонников редким фото своего молодого супруга – музыканта Романа Садырбаева, который младше нее на шесть лет. Как писал KP.RU, певица опубликовала снимок мужа, который, был в белых одеждах арабского стиля.