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НовостиЗвезды26 июня 2023 11:05

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

Снимок сделан во время отпуска артистки в Краснодарском крае
Елизавета КУЗНЕЦОВА
46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская певица Елена Ваенга опубликовала фото, на котором можно увидеть ее естественный вид без макияжа.

46-летняя звезда шансона вложила в свои соцсети несколько фотографий со своей семьей, проводящей отпуск в Краснодарском крае. На размещенных снимках Ваенга предстала в летнем голубом платье с акцентом выше талии, а дополнено все это было меховыми босоножками и массивными серьгами круглой формы.

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

Фото: из соцсетей

При этом на лице певицы не видно ни грамма косметики, а ее волосы были собраны в небрежный пучок.

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

46-летняя певица Елена Ваенга опубликовала фото без макияжа

Фото: из соцсетей

Напомним, ранее Ваенга порадовала поклонников редким фото своего молодого супруга – музыканта Романа Садырбаева, который младше нее на шесть лет. Как писал KP.RU, певица опубликовала снимок мужа, который, был в белых одеждах арабского стиля.