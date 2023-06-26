Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды26 июня 2023 11:46

Иосиф Пригожин откровенно рассказал, куда бы потратил 4 млрд рублей из "Газели" Евгения Пригожина: "Давайте я буду предельно честен"

Иосиф Пригожин заявил, что потратил бы деньги из "Газели" Евгения Пригожина на клипы Валерии
Роман ПОЛОСИКОВ
Иосиф Пригожин заявил, что потратил бы деньги из "Газели" Евгения Пригожина на клипы Валерии

Иосиф Пригожин заявил, что потратил бы деньги из "Газели" Евгения Пригожина на клипы Валерии

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин честно рассказал о том, куда бы потратил четыре миллиарда рублей, которые нашли в «Газели» у офиса Евгения Пригожина. На эти деньги он бы мог записать альбом Валерии и снять клипы, а также пустить их на благотворительность. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

— Давайте я буду предельно честен. Безусловно, я бы купил себе загородный дом. Я бы снял несколько клипов для Валерии, записал бы новый альбом, оставил бы деньги на новый концерт. Еще бы чуть-чуть оставил на жизнь, а все остальное потратил бы на благотворительность, — подчеркнул Пригожин.

Эти вопросы продюсеру стали часто прилетать после появления 24 июня мема «Нет, газель как раз моя» после обнаружения правоохранительными органами «Газели» с крупной суммой денег возле офиса его однофамильца. При этом забавные картинки и шутки, где его путают с бизнесменом Пригожиным, продолжают присылать продюсеру сотнями.

Сам же Иосиф Пригожин сейчас относится к этому с юмором, хоть и не скрывает, что поначалу был действительно встревожен. Он отметил, что давно живет с этой фамилией и известен многим людям, поэтому не знает, "куда ее теперь девать".

Ранее в интервью «КП» Иосиф Пригожин рассказывал, что во время военного мятежа, устроенного его однофамильцем Евгением Пригожиным, продюсер чувствовал себя «словно в фильме ужасов». При этом он признался, что мемы с его участием помогли разгрузить людям эмоциональное состояние.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкор Дмитрий Стешин: ЧВК «Вагнер» усилит армию Белоруссии (подробнее)