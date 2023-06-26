Иосиф Пригожин откровенно рассказал, куда бы потратил 4 млрд рублей из "Газели" Евгения Пригожина: "Давайте я буду предельно честен"

Иосиф Пригожин заявил, что потратил бы деньги из "Газели" Евгения Пригожина на клипы Валерии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин честно рассказал о том, куда бы потратил четыре миллиарда рублей, которые нашли в «Газели» у офиса Евгения Пригожина. На эти деньги он бы мог записать альбом Валерии и снять клипы, а также пустить их на благотворительность. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

— Давайте я буду предельно честен. Безусловно, я бы купил себе загородный дом. Я бы снял несколько клипов для Валерии, записал бы новый альбом, оставил бы деньги на новый концерт. Еще бы чуть-чуть оставил на жизнь, а все остальное потратил бы на благотворительность, — подчеркнул Пригожин.

Эти вопросы продюсеру стали часто прилетать после появления 24 июня мема «Нет, газель как раз моя» после обнаружения правоохранительными органами «Газели» с крупной суммой денег возле офиса его однофамильца. При этом забавные картинки и шутки, где его путают с бизнесменом Пригожиным, продолжают присылать продюсеру сотнями.

Сам же Иосиф Пригожин сейчас относится к этому с юмором, хоть и не скрывает, что поначалу был действительно встревожен. Он отметил, что давно живет с этой фамилией и известен многим людям, поэтому не знает, "куда ее теперь девать".

Ранее в интервью «КП» Иосиф Пригожин рассказывал, что во время военного мятежа, устроенного его однофамильцем Евгением Пригожиным, продюсер чувствовал себя «словно в фильме ужасов». При этом он признался, что мемы с его участием помогли разгрузить людям эмоциональное состояние.

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