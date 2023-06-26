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НовостиОбщество26 июня 2023 12:43

Мосгорсуд приговорил ученого Валерия Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Он передал данные, содержащие гостайну, иностранным организациям, считают в СК
Екатерина КОСОБОКОВА
Мосгорсуд приговорил ученого Валерия Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил ученого Валерия Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский городской суд в понедельник, 26 июня, вынес приговор по делу о государственной измене в отношении бывшего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина. Он получил 12 лет колонии строгого режима.

«Голубкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказано в сообщении.

Дело о госизмене в отношении Голубкина было возбуждено в апреле 2021 года. Следствие установило, что ученый передал данные, содержащие государственную тайну, представителям иностранных организаций.

Голубкин является доктором технических наук и автором свыше 120 работ в области аэродинамики.

Сайт KP.RU писал об открытом письме коллектива Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. В учреждении тогда отмечали, что за последний год сразу трое ученых-аэродинамиков института были арестованы по подозрению в госизмене.