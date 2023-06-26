Раскрыто содержание диалога посла США с властями РФ во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Сергей Лавров рассказал, что послы США связывались с РФ по поводу ситуации в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Линн Трейси действительно связывалась с российскими представителями по поводу последних событий в России 24 июня, заявив о непричастности американцев к попытке военного мятежа. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

По словам Лаврова, Трейси передавала России не секретные сигналы. “Они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сообщил Лавров.

Американский посол также сказала, что происходящее в стране - это "внутреннее дело России".

Напомним, попытка мятежа главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным была предпринята в ночь на 24 июня, сайт KP.RU в режиме онлайн публиковал последние новости по этой теме.

В течение всего дня минувшей субботы президент Белоруссии Александр Лукашенко по договоренности с президентом России Владимиром Путиным провел успешные переговоры с Евгением Пригожиным. Как итог, глава ЧВК принял предложение белорусского лидера, остановив и развернув колонны.

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