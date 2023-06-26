Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии после 9 лет перерыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия полностью восстановила присутствие в Ливии после перерыва в 9 лет. Новый российский посол в Триполи Айдар Аканий вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи.

"Дипломатическое присутствие России в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционных и дружественных отношений", - заявил российский дипломат, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что российское посольство было вынуждено покинуть Ливию в 2014 году из-за того, что в стране началась острая фаза противостояния. С 2014 года диппредставительство работало из Туниса.

Между тем, 26 июня 2023 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что неудавшийся мятеж внутри России никак не отразится на отношениях РФ с дружественными странами.