В Россельхознадзоре предупредили о рисках по гриппу птиц в Херсонской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Россельхознадзоре видят риски по развитию гриппа птиц в Херсонской области, поскольку украинская сторона мешает работе российских специалистов и скрывают реальную ситуацию по колониям чаек. Об этом сообщили в ведомстве.

"Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Несколько сотрудников ветеринарной службы получили ранение, двое попали под обстрел", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, такие условия могут негативно сказаться для эпизоотической обстановке в Херсонской области, учитывая, что Украина скрывает реальную ситуацию.

Также в ведомстве добавили, что сейчас в зоне подтопления в Херсонской области работают ветеринары. Они ликвидируют последствия разрушения Каховской ГЭС, вакцинируют животных и утилизируют останки погибших особей, пишет ТАСС.

Напомним, в июне 2023 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил, что США с союзниками могут использовать экологическую катастрофу в Херсонской области для заражения территории новыми более коварными вирусами, которые прошли подготовку в американских биологических лабораториях.