Путин: Вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении из Кремля 26 июня 2023 года поблагодарил граждан РФ за выдержку, сплоченность и патриотизм после подавленного военного мятежа в стране.

- Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм, — именно так начал Путин свое обращение из Кремля.

Была проявлена высочайшая консолидация общества, твердую позицию заняли общественные организации, ведущие политические партии, фактически все российское общество. С самого начала событий были приняты решения по защите конституционного строя. Вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен, — заявил российский лидер.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, ЧВК Вагнер, главой которого является Евгений Пригожин, пытался провести военный мятеж на территории РФ, но попытка не увенчалась успехом. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин остановил и отвел колонны вагнеровцев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина из Кремля 26 июня 2023 года.