Путин поблагодарил солдат "Вагнера", остановившихся у последней черты

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении из Кремля 26 июня 2023 года поблагодарил бойцов группы ЧВК "Вагнер", которые не приняли участие в попытке военного мятежа в РФ.

- Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с МО РФ. Кто хочет - может уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено, — заявил Путин в своем обращении.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, ЧВК Вагнер, главой которого является Евгений Пригожин, пытался провести военный мятеж на территории РФ, но безуспешно. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин остановил и отвел колонны вагнеровцев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина из Кремля 26 июня 2023 года.