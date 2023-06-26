Песков: Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств

Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июня 2023 года провел совещание с участием руководителей силовых ведомств. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Участие в совещании принимают министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев и глава администрации Кремля Антон Вайно.

Ранее сегодня, 26 июня, в 22:10 по московскому времени Владимир Путин выступил с обращением из Кремля к российским гражданам и бойцам ЧВК "Вагнер". Российский лидер поблагодарил граждан за консолидацию и стойкость, а вагнеровцев за то, что не приняли участие в попытке военного мятежа. Особую благодарность Путин выразил президенту Белоруссии Александру Лукашенко за то, что тот выступил за мирное урегулирование ситуации и провел результативные переговоры с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.