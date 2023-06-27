Режиссер «Мента в законе» Попов в больнице после драки с неизвестными

Режиссер Сергей Попов попал в больницу после драки с неизвестными, у него травма головы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве избили режиссера Сергея Попова. Это произошло на юге столицы, на Варшавском шоссе, в понедельник 26 июня, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

49-летний режиссер, известный в том числе по криминальным сериалам «Мент в законе», «Мосгаз», «Выхожу тебя искать» и другим, сам оказался в центре криминального инцидента.

«В результате конфликта, переросшего в драку, пострадал Сергей Попов. Режиссер получил травму головы и был госпитализирован», - цитирует агентство сообщение источника.

Других участников драки ищут, причину конфликта устанавливают.

Тем временем шесть человек погибли, шестеро пострадали в столкновении двух машин под Самарой. Авария произошла в ночь на 27 июня на трассе А-300.

Ранее сообщалось, что умер 98-летний ветеран Великой Отечественной, избитый в новосибирском доме престарелых. Следователи возбудили уголовное дело.

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