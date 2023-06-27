Бывший американский разведчик объяснил, почему Россия обречена победить в украинском конфликте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победа России в украинском конфликте является неизбежной. Такое мнение высказал экс-разведчик армии США Скотт Риттер, назвав конфликт «экзистенциальным».

«Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет», - сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Главным преимуществом России эксперт назвал то, что россияне «готовы платить любую цену за сохранение своей нации».

Тем временем мелкие группы ВСУ, совершившие в последние три дня попытки переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под Антоновским мостом, были разбиты российскими военными, сообщает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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