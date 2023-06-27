Военная спецоперация на Украине 27 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июня 2023 года Фото: REUTERS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июня 2023 года.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 26 июня, заявил, что российские военные отбили все попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия активно, но безуспешно проводит разведку боем и прощупывает оборону российской армии по флангам Артемовска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях в последнюю неделю активизировались украинские диверсанты.

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке в преддверии Курбан-байрама. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что из-за огромных потерь в ходе боев на запорожском направлении больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными.

Российские военные уничтожили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ. На складах были и боеприпасы, поставленные западными странами.

Минобороны России сообщило, что ВСУ пытаются продолжить наступление на трех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в республике каждый день погибают мирные жители из-за обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов, близких к линии соприкосновения.