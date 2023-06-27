США пытаются вербовать российских дипломатов на улице и в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Соединенных Штатов стараются вербовать российских дипломатов, которые работают в миссии при Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделала зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.

Зампостпреда РФ при ООН уточнила, что сотрудники американских спецслужб подходят к российским дипломатам на улицах и в аэропортах, а также используют контекстную рекламу в социальных сетях.

«Интернетом дело не ограничивается - агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно», - заявила дипломат на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.

По ее словам, «вербовочные подходы» американских спецслужб стали «все более навязчивые».

Напомним, ранее в Госдуме создателя Telegram Павла Дурова призвали заблокировать и удалить канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявив, что он был создан для вербовки россиян.