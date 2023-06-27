Профессор четко ответила, в чем смысл жизни: нашла аж две причины жить

Татьяна Черниговская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человек рождается для того, чтобы познакомиться с собой, а также воспитать свой внутренний мир и «вынуть» из него «максимально много хорошего». Так смысл жизни объяснила известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская.

«Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего», - приводит РИА Новости слова нейроученого, которая таким образом ответила на вопрос о том, «зачем мы живем».

По ее словам, каждый человек представляет из себя «целый мир», который является бесценным. «Мы - существа, создающие миры», - отметила она, уточнив, что вопросами о смысле жизни занимается философия, а вот «естественные науки занимаются другими вещами, там совершенно иной тип доказательств».

Черниговская также ответила на вопрос о «душевных страданиях», вспомнив свою работу в психиатрии. Как сообщила профессор, ее особенно поразил тот факт, что каждый из поступивших говорил одно: «у меня болит душа, это невозможно терпеть». Однако нейроученый подчеркнула, что в естественных науках нет понятия души, и в таких случаях исследуют эмоциональную сферу, а также нервную систему.

Напомним, ранее Черниговская рассказала, как научить детей «правильному» чтению, отметив, что электронная книга хуже бумажной.