Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кировском районе Крыма обнаружены повреждения железнодорожных путей. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил глава республики Серей Аксенов, уточнив, что пострадавших нет.

«Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы», - написал глава региона в Telegram-канале, уточнив, что ремонтные работы займут примерно от четырех до восьми часов.

Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в связи с повреждением путей задерживаются два поезда дальнего следования, а также два местных. По его словам, пассажиры будут доставлены в пункты назначения при помощи других видов транспорта.

Была организована перевозка пассажиров в двух направлениях по мультимодальной схеме: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно.

Напомним, на прошлой неделе на перегоне МЦК в Москве подожгли железнодорожное оборудование. Как сообщалось, на движение поездов это никак не повлияло.