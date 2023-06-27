Минфин России выступил против повышения минимального возраста продажи алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не поддерживает повышение минимального возраста продажи алкоголя в России. Такое заявление он сделал в интервью «Российской газете».

«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ», - пояснил замминистра.

Он напомнил, что, согласно Конституции, человек считается взрослым и в полном объеме получает права, свободы и обязанности, когда ему исполняется 18 лет.

«Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе», - подчеркнул Сазанов.

Вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя неоднократно поднимался в России. За то, что бы разрешить продавать спиртное только с 21 года, выступал Минздрав РФ. В ведомстве отмечали, что это сократит риски для здоровья и поможет снизить число ДТП.

Ранее сайт KP.RU провел опрос и выяснил, в каком возрасте россияне попробовали свой первый спиртной напиток. Как оказалось, 78% респондентов впервые выпили алкоголь, когда им еще не исполнилось и 18 лет.