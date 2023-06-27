Житель Нальчика задержан за попытку вступить в ВСУ

ФСБ: Житель Кабардино-Балкарии задержан за попытку вступить в ряды ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали по подозрению в госизмене жителя Кабардино-Балкарии, который намеревался выехать на Украину для того, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований украинской армии. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил России», - сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным спецслужб, житель Кабардино-Балкарии установил контакт с членом военизированного подразделения, которое входит в состав украинской армии, и, следуя его инструкциям, приобрел медикаменты, в том числе психотропные, а позже осуществил попытку выезда на Украину через Белоруссию.

Напомним, днем ранее, 26 июня, ФСБ задержала двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Как сообщалось, задержанные передавали украинским спецслужбам данные об обстановке на полуострове.