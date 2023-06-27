Лукашенко приказал привести армию в полную боеготовность на фоне событий в России Фото: REUTERS

Армия Белоруссии приведена в полную боевую готовность на фоне попытки вооруженного мятежа в России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», – сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств Белоруссии.

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция на фоне событий в России была готова реализовать сценарий вооруженного мятежа, но у нее не получилось. Как отметил президент Белоруссии, жизнь без войны в стране является результатом «кропотливой ежедневной работы».

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, «ЧВК Вагнер», главой которого является Евгений Пригожин, пытался провести военный мятеж на территории России, но попытка не увенчалась успехом. По итогам переговоров с Лукашенко, бизнесмен остановил свои силы и отвел колонны вагнеровцев.

Президент России Владимир Путин в своем обращении из Кремля 26 июня 2023 поблагодарил граждан России за выдержку, сплоченность и патриотизм после подавленного военного мятежа в стране.