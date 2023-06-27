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НовостиПолитика27 июня 2023 8:37

Лукашенко заявил о планах оппозиции устроить вооруженный мятеж в Белоруссии

Как отметил белорусский лидер, произошел «фальстарт»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко заявил о планах оппозиции устроить вооруженный мятеж в Белоруссии

Лукашенко заявил о планах оппозиции устроить вооруженный мятеж в Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусских оппозиционеров, которые находятся за рубежом, на фоне событий в России показать своим западным партнерам результаты своей «работы» и реализовать «сценарий вооруженного мятежа».

Однако, как отметил белорусский лидер в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств, произошел «фальстарт».

«Беглые наши засуетились … Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться», - приводит агентство БелТА заявление президента Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко заявил, что приказал привести белорусскую армию в полную боеготовность на фоне событий в России, указав на возможный «сценарий вооруженного мятежа» со стороны оппозиции.