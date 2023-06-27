Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июня 2023 8:49

Иноагенты не смогут стать наблюдателями на выборах в России

Верховный суд постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами в России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Иноагенты не смогут стать наблюдателями на выборах в России

Иноагенты не смогут стать наблюдателями на выборах в России

Фото: Евгения ГУСЕВА

Иностранные агенты не смогут быть наблюдателями на выборах или референдумах в России. Об этом сказано в постановлении пленума Верховного суда Российской Федерации, представленном во вторник, 27 июня.

Верховный суд РФ отметил, что иностранные агенты не могут принимать участие в избирательных кампаниях и способствовать определенному результату на выборах. Кроме того, лица, получившие такой статус, «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов».

Напомним, в конце прошлого года Государственная дума Российской Федерации приняла поправки к закону о контроле за деятельностью иноагентов в России. Как писал сайт KP.RU, тогда был расширен список оснований для привлечения иностранных агентов к ответственности, однако санкции для нарушителей остаются неизменными.