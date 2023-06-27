Лукашенко: если Россия рухнет, то все погибнут под обломками

Лукашенко: если Россия рухнет, то все останутся под обломками и погибнут
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, заявил о серьезных последствиях в случае того, если Россия «рухнет». По его мнению, тогда все «останутся под обломками и погибнут».
«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», - заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в настоящее время существует угроза нового глобального конфликта. Он добавил, что некоторые пытаются «любыми способами раскачать ситуацию» в Белоруссии, и установить свой порядок, при котором страна перестанет существовать.
Напомним, в апреле на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Лукашенко попросил Россию защищать Белоруссию как собственную территорию. В свою очередь, глава российского оборонного ведомства отметил, что в Белоруссии находится «достаточно большая группировка» российских сил. Он также не исключил, что она будет расширена еще больше.