Лукашенко: если Россия рухнет, то все погибнут под обломками

Лукашенко: если Россия рухнет, то все останутся под обломками и погибнут Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, заявил о серьезных последствиях в случае того, если Россия «рухнет». По его мнению, тогда все «останутся под обломками и погибнут».

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», - заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в настоящее время существует угроза нового глобального конфликта. Он добавил, что некоторые пытаются «любыми способами раскачать ситуацию» в Белоруссии, и установить свой порядок, при котором страна перестанет существовать.

Напомним, в апреле на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Лукашенко попросил Россию защищать Белоруссию как собственную территорию. В свою очередь, глава российского оборонного ведомства отметил, что в Белоруссии находится «достаточно большая группировка» российских сил. Он также не исключил, что она будет расширена еще больше.